الهند تسجل 10929 إصابة جديدة و392 حالة وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 10929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 392 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت.





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