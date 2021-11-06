الصين تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636

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