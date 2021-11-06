www.moch.gov.iq جدول تسليم الأراضي السكنية التي قامت وزارة الإسكان والإعمار بفتح التسجيل والتقديم الإلكتروني للحصول عليها منذ حوالي شهرين، وتقوم شركة ومشروع داري التابع لوزارة الإسكان والبلديات بضمان حصول المتقدمين بطلبات الحصول على قطع الأراضي أن يحصلوا عليها مع الاستيفاء التام لكافة الشروط اللازمة للتسجيل.

التقديم الإلكتروني www.moch.gov.iq جدول تسليم الأراضي السكنية “داري” حسب المحافظات

ضمن المشروعات القومية في الجمهورية العراقية لتيسير حصول المواطنين العراقيين في حقهم من الدولة والتي تتلخص في الحصول على الدعم المادي من الوزارات المدنية والخدمات الاجتماعية، وأيضا الحصول على فرص للعمل باستقبال التسجيلات الإلكترونية للعاطلين عن العمل، وتقوم أيضا بتيسير حصول المواطن العراقي على قطع أراضي سكنية توفر للمواطن حقه في الحصول على أرض يقوم ببناء المسكن الخاص به.

وزارة الإسكان والإعمار في العراق

قام السيد الكاظمي بإطلاق خطة جديدة للدولة تهدف لتقديم يد العون للعديد من فئات المجتمع العراقي، حيث قام بالاتفاق مع وزارة الإعمار والإسكان بضرورة تيسير حصول الفرد العراقي على قطعة ارض سكنية عند تقديم طلب الحصول عليها، للحصول على نصيب الفرد من خدمات الدولة، وكان بداية التسجيل الإلكتروني للحصول تلك الأراضي السكنية منذ أربعة أشهر وقام عشرات الآلاف من المواطنين والشباب العراقيين بالتقديم والتسجيل الإلكتروني على الموقع، وذلك حسب الموعد والشروط التي تنطبق على الجميع.

أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

يكون المتقدم من الفئة العمرية ما بين العشرين عاما وحتى 45 عام.

ألا يكون قد حصل على قطع أراضي سكنية تبع وزارة الإعمار العراقية من قبل.

يجب أيضا ألا يكون مستفيد من رواتب أو معاشات من جهات حكومية عراقية أو من أصحاب الدخل الشهري المرتفع.

الشروط العامة للحصول على الأراضي السكنيةجدول توزيع أراضي العراق

بتوجيه من السيدة نازنين محمد روسو وزير وزارة الإعمار والبلديات أن يتم تسليم قطع الأراضي إلى المستفيدين منها حسب جدول زمني محدد، وذلك لضمان الحصول على الوقت المناسب للمواطنين وعدم التكدس والتنظيم في عملية التسليم والشراء وفق المادة 25 ثالثا من القانون 21 لعام 2013:

يكون التسجيل الإلكتروني للحصول على قطع الأراضي السكنية من وزارة الإعمار والإسكان عبر رابط www.moch.gov.iq بينما يكون جدول تسليم قطع الاراضي حسب الأيام التالية: