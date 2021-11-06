صحيفة سعودية: دول الخليج نجحت فى امتصاص الآثار الاقتصادية لكورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة (الاقتصادية) السعودية أن دول الخليج، حققت خطوات واسعة على صعيد مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية التى جلبتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه بالرغم من التفاوت بين دولة وأخرى، لكن فى المحصلة النهائية هذه الدول استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تمضى فى مسارات تنموية مكنتها من الوقوف أمام أى تحولات أو متغيرات اقتصادية.





وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان "اقتصادات الخليج ومؤشرات الإصلاحات"، إلى أن الثقة باقتصادات دول الخليج استمرت قوية حتى خلال أوقات أزمة كورونا، رغم الوضع الاستثنائى، الأمر الذى أسهم فى رفع المسارات الاقتصادية الوطنية المختلفة بمزيد من الدعم، لافتة إلى أن وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتمانى توقعت أن تشهد دول الخليج تقلصا كبيرا فى نسبة العجز المالى إلى الناتج المحلى الإجمالى عام 2021. وأوضحت، أن تقلص العجز المالى بصورة كبيرة على ساحة دول مجلس التعاون سيزيد من وتيرة النمو، ويدفع نحو مزيد من التطوير الاقتصادى، المتمثل أساسا فى تنويع مصادر الدخل، عبر آليات جذابة، وتشريعات، وتسهيلات مرنة، ورؤى تأخذ فى الحسبان استحقاقات المستقبل، مضيفة أن هناك مجموعة من العوامل التى تسهم فى تقليص نسبة العجز إلى الناتج المحلى الخليجى، فى مقدمتها أسعار النفط التى شهدت قفزات كبيرة فى الفترة الأخيرة، إلى جانب زخم الإصلاحات الاقتصادية، والتنموية الحقيقية التى تتم، فضلا عن الاستقرار السياسى، وهذه العوامل تعد العنصر المهم فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد توترا تاريخيا كما هو معروف، ومشكلات متفاعلة دائما.

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