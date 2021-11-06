وزير الخارجية الأمريكى : جائحة كورونا تقتضى تحركا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن - وفق بيان صادر عن الوزارة - أن هذا هو السبب الذى دفعه لعقد اجتماع وزارى افتراضى بخصوص هذه القضية يوم 10 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية المشاركين فى الاجتماع سوف يلعبون دورا رئيسيا فى العمل على إنهاء الجائحة والإعداد للمستقبل.
وأوضح أنه سيتم تقييم الوضع الراهن للاستجابة العالمية للجائحة وتأثيرات الفيروس ومخاطر اندلاع جائحات أخرى مستقبلية، كما ستتم مناقشة الجهود الرامية لتسريع توزيع اللقاحات المضادة لكورونا إلى جانب التمويل المستدام للأمن الصحى العالمي.
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