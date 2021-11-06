الأولى من نوعها.. الرئيس الإيطالى فى زيارة تاريخية إلى الجزائر

جدة - نرمين السيد - يتجه الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتريلا إلى الجزائر، اليوم السبت، فى زيارة تاريخية على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية لويجى دى مايو، وهى الزيارة الرسمية الأولى التى يجريها رئيس أوروبى إلى البلاد منذ تولى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الرئاسة نهاية 2019.





ووفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، فمن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائرى نظيره الإيطالى بمطار هوارى بومادين، اليوم، وسط مراسم استقبال عسكرية، حيث يعقد الجانبان لقاءهما الأول بصالة كبار الزوار فى المطار، ثم يتحرك الرئيس الإيطالى لاحقًا للنصب التذكارى للشهيد، ويضع باقة من الزهور. كما يعقد الرئيسان مباحثات ثنائية بالقصر الرئاسى الجزائرى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما يعقد دى مايو اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الجزائرى رمطان العمامرة.

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