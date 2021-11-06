سقوط عشرات الضحايا جراء انفجار ناقلة وقود فى سيراليون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعى عددًا من الضحايا يرقدون فى شوارع فريتاون بعد إصابتهم بحروق شديدة، مع اشتعال نيران فى متاجر ومنازل قريبة من موقع الحادث.
وأوضحت رئيسة بلدية المدينة الساحلية، أن "لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى مروعة، وهناك شائعات بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم".
وأضافت فى منشور عبر فيس بوك أن الانفجار الذى أعقب الاصطدام بشاحنة أودى بحياة ضحايا، كان بينهم من توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.
وأشارت رئيسة البلدية إلى أن حجم الأضرار التى لحقت بالممتلكات غير معروف بعد، فيما تواجدت الشرطة فى موقع الحادث لمساعدة مسؤولى إدارة الكوارث.
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