وفيات وإصابات في انفجار ناقلة وقود بعاصمة سيراليون

قالت رئيسة بلدية عاصمة سيراليون ووسائل إعلام، إن ناقلة وقود انفجرت يوم الجمعة بعد تصادم في المدينة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يعرف بعد عددهم بدقة.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة، لكن لم يتسن لرويترز على الفور التحقق منها على نحو مستقل.

وقالت إيفون آكي سوير رئيسة بلدية المدينة الساحلية: “لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مروعة… هناك شائعات بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم”.

وأضافت في منشور على فيسبوك، أن الانفجار الذي أعقب الاصطدام بشاحنة أودى بحياة ضحايا كان بينهم من توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.

وقالت رئيسة البلدية، إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروف بعد، مضيفة أن الشرطة ونائبها موجودان في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث.