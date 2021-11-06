بقيمة 1.2 تريليون دولار.. الكونجرس يقر خطة بايدن الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أقر الكونجرس الأمريكى، مساء أمس الجمعة، خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار، والتى طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة فى البلاد، ما يمثل دفعة كبيرة للرئيس الأمريكى كان بحاجة إليها.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، أقر مجلس النواب الأمريكى القانون بأغلبية مريحة بعد انضمام 10 نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية فى تأييده، وذلك بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ فى أغسطس الماضى، ما يعنى أن كل ما يحتاح إليه الآن هو توقيع بايدن عليه ليدخل إلى حيز التنفيذ.

وكان إقرار مشروع القانون بحاجة إلى 218 صوتًا لتمرير هذه الخطة الضخمة لتحديث الطرق والجسور وتطوير الإنترنت الفائق السرعة، والتى تعتبر إحدى أكثر الخطط الاستثمارية طموحًا فى التاريخ الأمريكى الحديث.

وأقر المجلس مشروع القانون بأكثرية 228 نائبًا مقابل 206 بعدما انضمّ إلى الأغلبية الديموقراطية عشرة نواب من المعارضة الجمهورية.

وكان الرئيس بايدن ناشد مجلس النواب، صباح أمس الجمعة، لإقرار كلا الخطتين، قائلاً: "أطلب من كل عضو فى مجلس النواب أن يصوت بنعم على هاتين الخطتين، الآن".

فيما لم يقر مجلس النواب بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس بايدن للاستثمار فى المجالين الاجتماعى والمناخى، حيث اكتفى النواب بإعطاء الرئيس الديمقراطى نصف انتصار، وأرجأوا التصويت على خطته الاستثمارية الثانية، وهى أضخم من الأولى، إذ تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار وترمى لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحرارى.