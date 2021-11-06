يفوق طاقة مستشفياتها.. قلق فى الدنمارك بسبب حدة إصابات كورونا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مدير الوكالة الوطنية للصحة فى الدنمارك، سورين بروستروم: "مع احتمال انتشار كورونا والإنفلونزا وأمراض معدية أخرى، نواجه خطر أن يفوق الوضع قدرات مستشفياتنا".
وأضاف برستروم فى بيان له: "نلاحظ أن المستشفيات فى البلاد ممتلئة جدًا والطواقم يعملون بجد. فى الوقت نفسه لم يعد لدينا التصميم الذى كنا نملكه فى الماضى بسبب الضغط الذى نواجهه منذ فترة طويلة".
وأعلنت الدنمارك، أمس الجمعة، تسجيل ألفى إصابة جديدة فى المملكة التى لا تفرض أى قيود على المستوى الوطنى، لذا تدرس وزارة الصحة حاليًا إعادة تصنيف المرض على أنه "خطير على المجتمع" بعدما ألغت ذلك فى سبتمبر الماضى.
يذكر أن 85.9% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.8 ملايين نسمة، تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
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