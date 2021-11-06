الاتحاد الإفريقى يدين الهجوم الإرهابى فى النيجر

جدة - نرمين السيد - وتقدم رئيس المفوضية - فى بيان - بخالص التعازى لأسر الضحايا، وأكد مجددًا وقوف الاتحاد الإفريقى مع حكومة وشعب جمهورية النيجر خلال هذا الوقت العصيب.
وأوضح موسى فقى أن هذا الهجوم الجديد الصادم ضد المدنيين هو تذكير صارخ بالحاجة الملحة للتجديد الإقليمى والدعم والتضامن الدوليين مع حكومات وشعوب منطقة الساحل فى حربهم ضد الإرهاب.
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