8 قتلى وإصابة آخرين فى مهرجان للموسيقى بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين فى ليلة افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء والموسيقى فى مدينة هيوستون بولاية تكساس مساء أمس الجمعة، حسبما أكدت وسائل إعلام أمريكية.





ووفقًا لما ذكرته قناة تابعة لشبكة "إيه.بى.سي نيوز"، لم يتضح بعد حتى الآن ما حدث تحديدًا خلال الحفل المقام بولاية تكساس، ولا عدد المصابين، ولا كيف حدثت الإصابات. وكانت إدارة الإطفاء بمدينة هيوستون أعلنت فى تغريدة لها، أن وحداتها انتقلت لموقع قرب مجمع "إن.آر.جى بارك"، بعد تلقى بلاغات عن عدد من الإصابات بين المدنيين.

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