فريفوكس: زيادة أسعار الطاقة إلى مستوى غير مسبوق فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار الطاقة فى ألمانيا إلى مستوى غير مسبوق خلال شهر أكتوبر الماضى، بما فى ذلك أسعار "التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل"، حسبما ذكرت حسابات بوابة "فريفوكس" الألمانية المتخصصة فى مقارنة الأسعار.





وأوضحت بوابة "فريفوكس" أن تكاليف الطاقة عن إجمالى العام بالنسبة لأسرة نموذجية تتكون من ثلاثة أفراد يمكن أن تصل إلى 4549 يورو على أساس أسعار الشهر الماضى، بارتفاع قدره 35% مقارنة بالعام الماضى.

وأشارت البوابة إلى أن الأسرة النموذجية التى تتكون من ثلاثة أفراد تستهلك سنويا فى المتوسط 20 ألف كيلووات/ساعة من الطاقة للتدفئة، و4000 كيلووات/ساعة للكهرباء، وتقطع 13 ألف و300 كيلومتر بالسيارة.

وقال خبير الطاقة فى البوابة، تورستن شتروك: "وصلت منتجات الطاقة بجميع أنواعها، سواء كانت كهرباء أو غازًا أو وقودًا إلى مستوياتها القياسية أو حتى تجاوزتها".

وأشارت البيانات إلى أن مستهلكى زيت التدفئة كانوا فى طليعة العملاء الذين يعانون من الأسعار الحالية، حيث وصلت نسبة الغلاء فى هذا المنتج الشهر الماضى إلى 144% على أساس سنوى، فيما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا بنسبة 28%، وارتفعت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 38%.

وحذر شتروك من أن هذا الاتجاه سيستمر على المدى المتوسط نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثانى أكسيد الكربون، لافتًا إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت فى المتوسط بنسبة 9.3% خلال الـ12 شهرًا الأخيرة.

وتستخدم بوابة "فريفوكس" ما يعرف باسم "مؤشر تكلفة الطاقة"، حتى يتسنى لها تقديم صورة للتطور المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة للأسرة الألمانية، ومتابعة التكاليف المدفوعة للتدفئة والكهرباء والتنقل.