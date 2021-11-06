تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة درع الفرات شرقي حلب بسوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، دخول رتل تركي إلى مدينة الباب ضمن منطقة عملية “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأوضح نشطاء المرصد أن الرتل العسكري التركي يتألف من دبابات ومدفعية ثقيلة وناقلات جند مجنزرة وعربات مدرعة.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع استقدام القوات التركية والفصائل الموالية لها تعزيزات عسكرية إلى مناطق “نبع السلام”، وإلى الحدود “السورية-التركية” مقابل مدينة عين العرب “كوباني” خلال الأيام والساعات الفائتة.

وتشهد نقاط التماس بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية، هدوءا حذرا منذ 48 ساعة، حيث كان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، في 4 نوفمبر، اندلاع اشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أُخرى على محور قرية أناب في ريف عفرين شمال غربي حلب.