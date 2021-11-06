موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنجي مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الأسباني الذي يشهد أربع مباريات في نفس الجولة اليوم، يستضيف في أهمها فريق برشلونة المتعثر هذا الموسم فريق سيلتا فيغو المتعثر هوه الآخر متواجداً في مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن، بينما ريال مدريد حالياً في وصافة الليغا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسيداد، مع وجود أفضلية لرفاق أنشيلوتي لخوضهم مباراة أقل من سوسيداد، وينطلق موعد مباراة ؤريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في العاشرة مساءاً بتوقيت مصر.

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في مباراة قوية يأمل فيها رفاق أنشيلوتي مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي مؤخراً، بعدما تمكن من معاودة الانتصار على فريق شاختار الأوكراني في آخر مبارياته، والتي أقيمت في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بتفوق الميرنجي على ملعبه بهدفين سجلهما الهداف كريم بنزيمة مقابل هدف وحيد لدوس سانتوس، بينما آخر مباريات الريال في الليغا خرج فيها لمواجهة ليتشي، وحقق الفوز بهدفين سجلهما فينسوس جونيور مقابل هدف لأصحاب الأرض، ليعود الريال وقتها سريعاً لمسار الانتصارات، بعد التعادل في الجولة التي سبقتها على ملعبه سلبياً ضد أوساسونا.

ريال مدريد يدخل مباراته ضد رايو فاليكانو متواجداً في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 11 مباراة، حقق فيها الفوز في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراة وحيدة، بينما منافسه في مباراة اللية فريق رايو فاليكانو متواجد في المركز السادس برصيد 20 نقطة، جمعها من خوض 12 مباراة، حقق فيها الفوز في ست مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر أربع مباريات، والفريق يأمل في العودة للانتصارات بعد التعادل الأخير السلبي ضد سيلتا فيغو، بعد انتصاره في الجولة قبل الماضية ضد برشلونة بهدف نظيف.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

السبت 6 نوفمبر 2021.

11:00 بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، العراق، الكويت، الأردن، وفلسطين.

10:00 بتوقيت مصر، وليبيا.

9:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب.

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمبااة ريال مدريد وفاليكانو

بي إن سبورت بريموم HD1.

تعليق: أحمد البلوشي.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم