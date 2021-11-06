طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 6 لعام 2021 وأهم مميزاتها grand theft auto 6

لعبة جراند ثفت أوتو 6 التي يتم البحث عنها بشكل ملحوظ على محركات البحث المتنوعة، وذلك على الرغم من عدم إصدارها حتى وقتنا الحالي بشكل رسمي من قبل الشركة المالكة لها وهي شركة روك ستار، والمعلومات المعلنة عنها حتى الآن ما هي إلا أخبار تم أطلقتها من قبل متخصصين في كل جديد يخص أخبار الألعاب من هذه النوعية.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 6

حتى هذه اللحظة لم تعلن الشركة المسؤولة عن تطوير اللعبة عن موعد إطلاقها الرسمي، ولكن هناك العديد من المعلومات التي تفيد بكونها لا تتوفر قريبا وأنما لا يزال هناك وقت حتى تعلن الشركة رسميا عن إصدار هذا الجزء المطور من اللعبة.

تلك اللعبة التي نالت الكثير من الاهتمام الكبير والشهرة من قبل محبي هذه الألعاب، كما نافست لعبة جراند ثفت أوتو الكثير من الألعاب الموجودة على الساحة في تلك الأونة منذ أن تم إصدار الكثير من النسخ الخاصة بها بداية من النسخة التي صممت خصيصا للعمل على الكمبيوتر، وحتى النسخ التي تم تطويرها لتعمل على جميع أجهزة الأندرويد، وذلك ليستمتع بها كل عاشقي ألعاب الفيديو.

موعد إطلاق لعبة جراند ثيفت أوتو 6

كما ذكرنا منذ قليل بأنه لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق اللعبة من قبل الشركة المطورة لها، ولكن من المتوقع أن تنطلق اللعبة عام 2025، وذلك يرجع لترك وقت كافي أمام القائمين على تطوير هذا الجزء من اللعبة من حيث الابداع في إظهار صورة مثالية للعبة.

ولقد تمت الإشارة من قبل البعض إن اللعبة من الممكن أن يتم إطلاقها في أواخر العام المقبل، َلكن هذا مستبعد بشكل كبير، وذلك لأن الشركة المسؤولة عن اللعبة لم تعلن إلى الآن بشكل رسمي عن أي شئ يخص اللعبة، وهذا إن دل علي شئ يدل على أنه لا يزال وقت طويل على هذه الخطوة.

الشخصيات الجديدة في جراند ثيفت أوتو 6

يهتم الكثير من محبي هذه اللعبة منذ بداية الإصدارات الأولى لها عن ما إذا كان هناك شخصيات جديدة باللعبة، ولقد تمت الإشارة من قبل البعض أنه لا يوجد تغيير في الشخصيات التي توجد باللعبة، ولكن الجديد في هذه النسخة أن دور البطولة من ضمن الشخصيات المميزة في هذه النسخة سيكون من نصيب أنثي، الأمر الذي يحدث في اللعبة منذ بداية إطلاق النسخة الأولي منها.