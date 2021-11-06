لبنان يدعو السعودية لحل “الإشكالية” بالحوار وتغليب المصلحة العربية

دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن تطلع لبنان إلى الأشقاء العرب ودول الخليج، مشددا على أهمية أن تدعم الدول العربية بلاده في هذه "الظروف الصعبة".
وقال بو حبيب، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، حسبما نقلت عنه الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن "لبنان الذي عمل دائماً من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غالياً ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم إلى أشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".
وكالة الانباء اللبنانية
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