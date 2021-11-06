زامبيا: انقطاع الكهرباء فى سائر أنحاء البلاد لسبب مجهول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال جون كوندا، المتحدث باسم شركة الكهرباء "زسكو" المملوكة للدولة:"انقطع التيار فى عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن، وتعكف الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار فى النظام".

ورجح المسؤول الزامبى عودة التيار الكهربائى فى غضون ست إلى ثمانى ساعات.

وكانت زامبيا قد شهدت انقطاعًا كبيرًا للكهرباء فى الشهر الماضى، بسبب عطل فى محطة مهمة للطاقة الكهرومائية، ما أثّر على معظم أنحاء البلاد.