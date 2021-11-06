سيراليون: 80 قتيلا على الأقل فى انفجار مستودع وقود بالعاصمة فريتاون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال أحد أعضاء الصليب الأحمر فى سيراليون: "انتشلنا ثمانين جثة من موقع الحادث الليل الماضى"، لافتًا إلى استمرار عمليات الإغاثة حتى صباح اليوم السبت.

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