سقوط 6 ضحايا تونسيين فى حادث بميناء الزاوية الليبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الهيئة فى بيان: "وقع حادث مؤلم عند فصل خزان من نقطة ربط بحقل البورى البحرى أدى إلى وقوع وفيات وإصابات لعدد ستة أشخاص جميعهم من ذوى الجنسية التونسية".

ولم يفصل البيان عدد القتلى وعدد المصابين، إلا أنه أعلن أن السلطات كلفت لجنة للتحقيق فى الحادث.