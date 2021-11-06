شوكت ميرضيائيف يؤدى اليمين القانونية رئيسا لأوزبكستان

قالت وكالة "نوفوستي"، إن الرئيس الأوزبكستاني المنتخب حديثا شوكت ميرضيائيف أدى اليمين القانونية اليوم السبت في اجتماع مشترك لمجلسي برلمان البلاد.
تجرى الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان مرة كل خمس سنوات، وتمت الأخيرة في 24 أكتوبر الماضي.
وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز جميع الاستمارات، أن ميرضيائيف فاز فيها، وحصل على 80.12٪ من الأصوات. و بلغت نسبة مشاركة الناخبين 80.4٪.
في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2016، حصل ميرزيوييف على 88.6٪ بمشاركة 87.7٪.
قبيل بدء فعالية أداء القسم، تم ولأول مرة، إدخال إلى مبنى قاعة مجلس الشيوخ، الراية الرئاسية وعلامة رئيس أوزبكستان، التي تم إقرارها في أكتوبر.
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