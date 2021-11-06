عشرات القتلى بانفجار مستودع وقود في عاصمة سيراليون

قال مسؤولون إن ناقلة نفط انفجرت بالقرب من عاصمة سيراليون، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص الذين كانوا يحاولون جمع الوقود.

وقال أحد أعضاء الصليب الأحمر، اليوم السبت، إن 80 شخصا لقوا مصرعهم في انفجار مستودع وقود في عاصمة سيراليون.

وقالت رئيسة بلدية عاصمة سيراليون ووسائل إعلام، إن ناقلة وقود انفجرت يوم الجمعة بعد تصادم في المدينة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يعرف بعد عددهم بدقة.

ونقلت وكالة رويترز عن سينه كامارا مدير المشرحة المركزية الحكومية في عاصمة سيراليون إن المشرحة تسلمت 91 جثة بعد انفجار ناقلة وقود في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

وأعرب الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي كان في اسكتلندا لحضور محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ يوم السبت، عن أسفه “للخسائر الفادحة في الأرواح”.

وكتب على تويتر: “أتعاطف بشدة مع العائلات التي فقدت أحباءها والذين تعرضوا للتشويه نتيجة لذلك”.