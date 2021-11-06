ترامب يعلق على مأساة هوليوود.. ويوجه أصابع الاتهام

جريا على عادته عندما كان في البيت البيض، لم يترك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حادثة مقتل مديرة التصوير في فيلم أميركي تمر دون تعليق منه.

وقال ترامب إن الممثل الأميركي أليك بالدوين تعمّد حشو السلاح بالرصاص الحي الذي قتل مديرة التصوير في فيلم "راست" هالينا هتشينز.

ووصف ترامب بالدوين بـ"المغفل"، مشيرا إلى أنه "رجل مضطرب" ودخل في عراك بالأيدي مع الصحفيين.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال حديث إذاعي، علما بأن حساباته في مواقع التواصل معلقة منذ أحداث اقتحام الكونغرس في يناير الماضي.

وقال ترامب: "من ذا الذي يأخذ سلاحا ناريا ويصوب نحو مصور سينمائي ثم يضغط على الزناد؟".

واعتبر أن لدى بالدوين علاقة مباشرة بما حدث، قبل أن يضيف "ربما هو الذي حشا السلاح بالرصاص.

ولم يوفر الرئيس السابق أداء بالدوين، إذ قال إنه كان فظيعا، مع "أنني لا أكره ولا أحبه، فأنا في الحقيقة لا أعرفه".

وتفيد التحقيقات في مقتل هتشينز أن بالدوين أطلق النار عن طريق الخطأ أثناء تصوير فيلم "راست".

وتدور تكهنات كثيرة في دور مساعد المخرج ديفيد هالز في الحادث الذي وقع في 21 أكتوبر الماصي بولاية نيو مكسيكو، بعدما قال للمحققين إنه كان يجب أن يدقق في السلاح لكنه لم يفعل.