إصابات في هجوم بسكين داخل قطار في ألمانيا

أصيب عدد من الركاب في هجوم بسكين، وقع داخل قطار في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، صباح السبت، حسبما أفادت الشرطة الاتحادية.
وأوضح متحدث باسم الشرطة هيئة الإذاعة العامة، أن "خلفيات الهجوم غير واضحة حتى الآن".
وقالت مصادر أمنية إن القطار الذي شهد الهجوم، توقف قرب بلدة سيوبيرسدورف، في منطقة أبر بالاتينات بولاية بافاريا.
وأكد متحدث باسم شركة السكك الحديد الألمانية أنه تم إغلاق الخط بين ريغنسبورغ ونورمبرغ، منذ وقوع الحادث صباح السبت.
وأضاف المتحدث دويتشه بان أنه "في الوقت الحالي، القطارات متوقفة في مناطق مناسبة".
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