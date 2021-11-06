مجددًا.. توقف شحنات الغاز الطبيعى الروسى إلى ألمانيا

ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد أظهرت بيانات مشغل خط الأنابيب الألمانى "جاسكيد"، اليوم السبت، أن محطة "مالناو" توقفت عن نقل غاز من بولندا إلى ألمانيا، صباح اليوم.
وبدلاً من ذلك، فقد بدأت محطة "مالناو" التى تستخدم إمدادات من خط أنابيب "يامال-يوروب"، فى ضخ الغاز باتجاه الشرق، من ألمانيا إلى بولندا.
وبعد واقعة مماثلة يوم السبت الماضى، قالت شركة "غازبروم" الروسية للنفط، أن عملاء الشركة لا يزالون يحصلون على الإمدادات المطلوبة.
وكانت بوابة "فريفوكس" الألمانية المتخصصة فى مقارنة الأسعار، كشفت اليوم عن ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الطاقة فى ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضى، بما فى ذلك أسعار "التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل".
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