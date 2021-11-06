العراق: انطلاق عملية أمنية لتعقب فلول داعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى التابعة للقوات المشتركة فى العراق، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية فى المناطق الواقعة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية فى محافظة نينوى، لتعقب بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابى.





وفى بيان لها، قالت خلية الاعلام الأمنى العراقية: "شرعت القطعات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة بعملية أمنية، بإسناد جوى من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولى". وأكد البيان أن العملية تهدف "لتفتيش مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فى المناطق التى تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية".

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