فى ظل شح الطاقة.. مدير المخابرات الأمريكية يزور روسيا لتحذيرها من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير أمريكية، اليوم السبت، عن الأسباب الحقيقية وراء زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية "CIA"، وليام بيرنز، إلى روسيا، قائلة إن الرئيس الأمريكى جون بايدن أوفده إلى موسكو لتحذير الجانب الروسى بشأن الحشود العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا.





ووفقًا لقناة "سى إن إن" الأمريكية، فإن "هدف الزيارة الأساسى كان التلميح للقيادة الروسية بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التمركز المزعوم للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأن بيرنز كان يجب أن يفهم أيضاً دوافع الكرملين فى هذه القضية". وقالت مصادر أوكرانية مطلعة للقناة الأمريكية، إن بيرنز أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، بعد اجتماعاته مع المسؤولين الروس. كما لفتت القناة إلى أن مدير وكالة المخابرات الأمريكية أعرب خلال زيارته الرسمية لموسكو هذا الأسبوع، عن قلقه من احتمالات استخدام روسيا مسألة توريد الغاز كوسيلة للضغط على أوكرانيا والدول الأوروبية، حيث يمكن أن تبدأ أزمة طاقة جديدة بحلول الشتاء.

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