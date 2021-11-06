”طالبان” تؤكد مقتل أربع نساء في شمال أفغانستان

عثر على جثث أربع نساء أفغانيات في مدينة مزار شريف، وفق ما أفاد ناطق باسم حكومة "طالبان" لـ"فرانس برس" اليوم السبت، عقب تقارير عن مقتل ناشطات.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، في بيان مصور أنه تم توقيف شخصين مشتبه بهما بعدما عثر على الجثث الأربع في منزل في منطقة الشرطة الخامسة.

وقال المتحدث "أقر الموقوفان في تحقيق مبدئي معهما بأنهما دعوا النساء إلى المنزل، تجري المزيد من التحقيقات وتم تحويل القضية إلى المحكمة".

ولم يكشف خوستي عن هوية الضحايا، لكن مصدرا في مزار شريف أفاد لـ"فرانس برس" بأن من بين القتلى ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة رفضت عائلتها التحدث إلى وسائل الإعلام.

وذكر تقرير بثته "بي بي سي" الناطقة بالفارسية نقلا عن مصادر من المجتمع المدني أن النساء الأربع كن صديقات يرغبن بمغادرة البلاد عن طريق مطار مزار شريف.

وقال مصدر من مجموعة حقوقية لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن هويته، إن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء وتم نقلهن في سيارة، ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.

ومنذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس، فر العديد من الناشطين الحقوقيين من البلاد.

ونظمت بعض النساء اللائي بقين احتجاجات في كابل للمطالبة باحترام حقوقهن والسماح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية العامة.

وفرق عناصر "طالبان" بعض الاحتجاجات وهددت الحكومة باعتقال أي صحفي يغطي تجمعات غير مصرح بها.

لكن قادة الحركة أصروا على أن مقاتليهم ليسوا مخولين قتل النشطاء وتعهدوا بمعاقبة من يفعل ذلك.