ألمانيا.. 3 جرحى في هجوم بسكين على متن قطار في بافاريا

أعلنت الشرطة الألمانية أن عددا من الجرحى سقطوا في هجوم بسكين على متن قطار في بافاريا.
بحسب موقع إعلامي محلي أن ثلاثة أشخاص جرحوا في الهجوم وإنه تم القبض على منفذ الهجوم وهو شاب من أصول عربية عمره 27 عاما.
وبحسب الموقع فإن الشرطة "تستبعد الهجوم الإرهابي حاليا وتقول إن الرجل مضطرب عقليا".
وذكر متحدث باسم الشرطة أن خلفية الحادث غير واضحة، لكن الشرطة تلقت مكالمة حول الحادث نحو الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.
قالت الشرطة إن القطار متوقف حاليا بالقرب من بلدة Seubersdorf في منطقة Upper Palatinate بولاية بافاريا.
وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان إنه تم إغلاق خط السكة الحديد بين ريغنسبورغ - نورمبرغ منذ حوالي الساعة 9 صباحًا.
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