مزايا الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي السعودي وأهم الشروط المطلوبة. حيث أن هناك العديد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية. والتي تقدم هذه البنوك العديد من الخدمات المختلفة للعملاء، وكذلك فإنها تقديم مختلف القروض والصور من التمويل، ومن بين هذه البنوك هناك البنك الأهلي السعودي، والذي يعتبر من أكبر البنوك التي توجد بداخل المملكة العربية السعودية، كذلك البنك الأهلي التجاري كباقي البنوك داخل المملكة يقدم الخدمات المختلفة، فهو يقدم لعملائه العديد من القروض وأنواع التمويل العديدة، ومن بين هذه القروض هناك القرض التكميلي الذي يقدمه البنك لعملائه، ولذلك فإننا اليوم سوف نقدم لكم معلومات عن القرض التكميلي. كما يمكنك التعرف أيضا على سداد فاتورة فرجت الراجحي 1442 عبر منصة أبشر

مزايا الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي

فلقد قدم البنك الأهلي لعملائه من إمكانية الحصول على القرض التكميلي. كما يعتبر هذا التمويل هو قرض إضافي يتمكن العميل من الحصول عليه، ويتم إضافة مع القرض الرئيسي، ولكن يجب سداد 20٪ من مبلغ القرض أو دفع 12 قسط من القرضين معا، كما يتميز هذا القرض بالمزايا التالية :

من أهم مزايا القرض التكميلي كونه يتوتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

كما إنه يتم الموافقة عليه بشكل فوري

يتم سداد القرض على أقساط سهلة وميسرة وتصل لخمس سنوات

تستطيع الحصول معه على تمويل إضافي

من الممكن تأجيل القسط خلال شهر رمضان

من الممكن الحصول على التمويل بالأسهم او بالسلع

يتيح التمويل التأمين في حالة العجز أو الوفاة

شروط الحصول على القرض

هناك مجموعة من الشروط تم وضعها من قبل البنك، والتي يجب توافرها ليتم الموافقة على القرض، ويمكن ذكر هذه الشروط كما يلي :

يجب أن يكون العميل يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي

يشترط تحويل الراتب إلي البنك الأهلي بواسطة نظام التحويل السريع

الحد الأدنى من الراتب بالنسبة للعميل السعودي 3000 ريال سعودي

وبالنسبة للعميل الغير سعودي الحد الأدني هو 4000 ريال سعودي

كما يجب ألا تقل فترة العمل للسعوديين عن شهر واحد، ولغير السعوديين ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للعمر يشترط لا يقل عمر العميل السعودي عن 18 عام، والغير سعودي لا يقل عن 22 عاما، ولا يزيد العمر عن 60 عاما مع دفع أخر قسط.

عيوب الحصول على القرض التكميلي

حيث زنه بعد ما قمنا بعرض مزايا الحصول على القرض التكميلي وكذلك أهم الشروط المطلوبة للحصول عليه. يمكننا أيضاً عرض أهم عيوب القرض التكميلي. حيث يجب على العميل توخي الحذر عند التفكير في الحصول عليه. لان القرض التكميلي يعتبر مبلغ إضافي يتم وضعه على عاتق العميل. كما يحمل العميل عبء أكبر للسداد. لذلك من الممكن ان يقوم بطلب مبلغ صغير فقط لتلبية احتياجاته.