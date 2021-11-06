شروط رخصة القيادة للنساء بالمملكة العربية السعودية 1443

شروط رخصة القيادة للنساء بالمملكة يبحث عنه الكثير من المواطنين في السعودية، حيث بعدما أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا أمانية المرأة من قيادة السيارة الذي يتم إصداره في العاشر من شوال الماضي، وأعرب الكثير من الخبراء بعد أصدار هذا القرار انه قرار تاريخي في المملكة وتم تداول هذا الخبر في الكثير من وسائل الإعلام العالمية، ولأخذ الأمر علي محمل الجد لابد من معرفة أن القيادة مسئولية كبرى تقع على عاتق كل من يحمل رخصة، ولذا فمن الأفضل الاستماع إلى بعض النصائح بخصوص القيادة قبل أن تركبي في سيارتك لأول مرة .

وتعد الإدارة العامة للمرور إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية،كما تعمل على الإشراف على مدارس تعليم القيادة بالمملكة البالغ عددها ( 47 ) مدرسة وتقييم أعمالها ومتابعتها.

كما يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استناداً للمادة الثانية والأربعين.

أن تكون المرأة خالية تمامًا من أي أمراض تمنعها من القيادة بشكل آمن وسليم، ويتم التأكد من ذلك من خلال الكشف الطبي. ألا يقل عمر المرأة التي ترغب في استخراج رخصة قيادة خاصة عن ثمانية عشر عامًا. ألا يقل عمر المرأة التي ترغب في الحصول على رخصة قيادة عامة عن عشرين عامًا. يجب أن تجتاز المرأة الاختبار النظامي لقيادة السيارة. سداد جميع الرسوم الخاصة باستخراج رخصة القيادة. تسديد الغرامات المرورية إن وجد.

شروط استخراج رخصة قيادة للمرأة في السعودية

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في السعودية للنساء

كما أن هناك بعض الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء المقيمات في السعودية، وهي صورة من تصريح الإقامة في المملكة، عدد ست صورة شخصية مقاس 4×6.

تقرير طبي يفيد أن السيدة المتقدمة لاستخراج الرخصة خالية من أي مرض يعيق عملية القيادة.

شروط الحصول على رخصة القيادة للنساء بالمملكة 1443

وأشار مدير إدارة المرور إلى ترخيص 5 مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في مدن:

الرياض

جدة

الدمام

المدينة المنورة

تبوك

وحول الإلزامية ببرنامج التدريب، أوضح الحسامي، أن اللائحة المعدلة لنظام المرور تنص على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة في المملكة.

وبيّن أنه تم تحديد ساعات التدريب لمن يُثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ ( 6 ) ساعات، ولمن لا تتوافر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ ( 30 ) ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة.

فيما تتم دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس في محافظات أخرى، استعدادًا لصرف رخص القيادة للسائقات اللواتي يكملن برامج التدريب،وأوضحت هيئة المرور عدد من البنود التي لابد أن تتوافر لاستخراج رخصة قيادة للنساء حتى لا يتم رفض الطلب فلن يتم قبول أي طلب مخالف لأحد الشروط التالية:

إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.

إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.

ألا يكون طالب رخصة القيادة قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الإقامة النظامية لغير السعوديين.

السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنعه من قيادة السيارة المرخص بقيادتها.

اجتياز اختبار القيادة.

دفع الرسوم المقررة.

تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة.

و يمكن لأي سيدة تنطبق عليها شروط الحصول على رخصة التقديم بالمدارس المرخصة بالمملكة العربية السعودية وإتمام الدروس والخضوع لاختبار القيادة من قبل هيئة المرور السعودي هذا بعد القرار الذي أصدره الملك سلمان آل عبد العزيز في شهر شوال الماضي.

و تم تحديد ساعات التدريب لمن يُثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ ( 6 ) ساعات، ولمن لا تتوافر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ ( 30 ) ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة،وأن اللائحة المعدلة لنظام المرور تنص على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة في المملكة.

متطلبات التسجيل في مراكز تعليم القيادة للنساء في السعودية كالتالي :

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة السارية المفعول للسيدة التي تريد تعلم القيادة.

صورتين شخصيتين قياس (4*6) سم .

تعبئة طلب التدريب مع المدرس المراد تعلم القيادة معه بطريقة إلكترونية.

استبدال رخصة القيادة الدولية بالسعودية

وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت قبل أصدار القرار بتغيير الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا موعد السماح بالقيادة للمرأة في ١٠ شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة، وفيما يخص استبدال رخص القيادة الدولية فقد نصت المادة (6/ 42) على استبدال رخص القيادة السارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.

ملحوظة هامة أن ارتداء العدسات اللاصقة يعد عائقاً يمنع حصولها على الرخصة استناداً إلى البند الرابع من اللائحة، ولكن بالرجوع إلى اللائحة وكذلك القرار الملكي الجديد وجد أنهما ذكرا العدسات اللاصقة الطبية، ولم ترد الإشارة إلى العدسات الملونة.

رسوم رخصة القيادة للنساء

حيث لوحظ في رسوم رخصة القيادة للنساء أنها ترتفع بشكل كبير بالمقارنة مع تكاليف و رسم رخصة القيادة للرجال، حيث تبلغ رسوم رخصة القيادة للنساء ما يقارب 3000 ريال سعودي بينما تكلفة رسوم رخصة القيادة للرجل تبلغ 450 ريال سعودي، حيث لاقت مدارس التدريب أفبالاً واسعاً من قبل العديد من السيدات الراغبات في قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، و اللواتي يتدربن على القوانين المرورية و التحكم في المركبة و الضوابط المرورية التي توفر لهن القيادة الآمنة.

يمكن للمتدربات حق تغيير المسار بين المستوى المبتدئ ومستوى 30 ساعة إلا في حالة عدم البدء في البرنامج الخاص بها. ليس للمتدربة حق في تغيير المسار المشتركة به بعد أجراء الاختبارات لمسار تحديد المستوي أو بعد بدء الدراسة للمنهج النظري.

كيفية الحصول على رخصة قيادة للوافدين في السعودية

نظرًا لارتفاع أجرة وسائل المواصلات بالمملكة و المساحات الشاسعة بين المناطق المختلفة ، فإن الحصول على رخصة قيادة يعتبر أمرًا هامًا جدا للمقيمين خاصة المقيم مع عائلته ، وكذلك المقيمين في مناطق نائية ، ويعد الحصول على رخصة بالمملكة أمرًا صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا ، و للحصول على رخصة قيادة يجب اتباع الخطوات التالية :

أن يكون قد تجاوز عمره الحادي والعشرين، وأن يكون أقام على الأقل سنة في أراضي المملكة.

أن يكون الوافد المقدم للحصول على رخصة قيادة قام بدفع الرسوم المستحقة والتي يبلغ مقدارها 300 دولار تشمل خدمات تعليم القيادة والطوابع والامتحان.

أن يقوم الوافد بعد اجتياز الاختبار قبل استخراج الرخصة بدفع مبلغ 27.5 دولار، وذلك في حالة استخراج الرخصة لأول مرة وعند التجديد يدفع الفرد 5.5 دولار.

كشف مصدر مطلع أن مسمى الوظيفة شرط لحصول المقيمات على رخصة قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، وأوضح المصدر، أنه يمكن للمقيمات الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول، والسير بها في شوارع المملكة العربية السعودية، شرط أن يعملن في وظائف معينة مثل “طبيبة أو محاضرة أو مهندسة أو منتسبة إلى إحدى الجامعات”.

كما أن زوجات المقيمين يسمح لهن أيضاً باستخراج رخصة، وذلك وفقاً للتوجيهات بحسب المسمى الوظيفي المكتوب في الإقامة مبيناً أن المرافقة التي ليس لها وظيفة لن يسمح لها باستخراج رخصة.

ولفت الوزارة إلى أنه سيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من ترغب في استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة؛ وذلك وفقاً للمادة (37) وكذلك المادة 37/2 والتي نصت على أن من لا يجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها.

ونشرت الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق إجابات لخمسة وأربعين سؤالاً من الأسئلة الشائعة حول قيادة المرأة، وحول آلية التعامل مع قائدة المركبة المخالفة للأنظمة المرورية في حال سجلت ضدها مخالفة تستوجب الإيقاف، قالت الإدارة هناك تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

وأكدت المرور – بحسب حسابها الرسمي في #تويتر- أن الأمر الملكي كان واضحاً حول تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حد سواء، ولذا سيتعامل المرور وفق النظام دون استثناء.

الدخول على الموقع الخاص بالحكومة،ومن ثم يتم اختيار خدمات المرور، والذي يكون هذا الخيار موجود على الصفحة الرئيسية.

يتم اختيار الاستعلام عن المخالفات وتكون عبارة عن الاستعلام عن مخالفات السيارات، ويتم الضغط عليه.

بعد ذلك يتم ظهور بعض الاختيارات والتي لابد من اختيار منها أي خيار يناسبك، وتكون هذه الخيارات عبارة عن الخدمات الخاصة بمخالفة رخص السيارات، أو خدمات المخالفات التابعة لرخصة القيادة، أو خدمة متابعة الطلبات، وبعد اختيار اللازم يتم الدخول على الصفحة التالية.

يتم إدخال الرقم الخاص بلوحة السيارة، أو الرقم الخاص برخصة القيادة، وذلك في الخانات المخصصة لذلك والتي سوف تكون ظاهرة على الصفحة بشكل جيد. بعد إتمام كتابة البيانات بالشكل الصحيح يتم بعدها الضغط على كلمة عدد المخالفات، وسوف نلاحظ بعدها ظهور جميع المخالفات الموجودة على تلك السيارة بشكل سريع جدا وفي أقل وقت وجهد.

كيفية الاستعلام عن المخالفة برقم اللوحة

الجدير بالذكر أن الحصول على رخصة القيادة للنساء المقيمات أو المواطنات السعوديات اصبح أمر سهل وبسيط ليس كما كان في الماضي من المستحيل، هذا جاء بعد أن أصدر الملك سلمان في مارس الماضي مرسوم ملكي بتصريح إصدار رخصة القيادة للمرأة واعتبرت وسائل الإعلام العالمية هذا القرار بالتاريخي وبأنه يدفع المملكة لمزيد من التقدم.