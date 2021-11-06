الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي جنوب غربي النيجر

أدانت دولة الإمارات بشدة، السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع جنوب غربي جمهورية النيجر وأسفر عن مقتل العشرات.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، حسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت وزارة الدفاع في النيجر أعلنت مقتل 11 عسكريا وفقدان تسعة آخرين إثر هجوم إرهابي على موقع للجيش غرب البلاد.
وكان الجنود المستهدفون يؤمنون سلامة آلاف القرويين، الذين عادوا إلى منازلهم بعد مذابح راح ضحيتها عشرات المدنيين على أيدي إرهابيين.
وأعلنت الحكومة النيجيرية الحداد الوطني لمدة 48 ساعة اعتبارا من الجمعة بعد مقتل 69 قرويا من أفراد قوة دفاع ذاتي في هجوم بمنطقة تيلابيري غرب البلاد، قرب الحدود مع مالي.
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