السعودية: توقيف 172 متهمًا بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، توقيف 172 شخصًا من المواطنين والمقيمين، خلال الشهر الجارى، فى إطار التحقيق مع 512 متهمًا فى قضايا إدارية وجنائية، لتورطهم فى جرائم فساد ورشوة واستغلال النفوذ.





وفى بيان لها، اليوم، أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى السعودية "نزاهة"، أن من بين الموقوفين الـ 172، موظفون فى وزارات "الدفاع، والداخلية، والحرس الوطنى، والخارجية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة)، إضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، أشارت هيئة "نزاهة" إلى أن أبرز جرائم الفساد المالى والإدارى التى تورط بها المتهمون تمثلت فى الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفى، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مؤكدة أنه يجرى استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

كما دعت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد فى السعودية "نزاهة"، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أى شبهات فساد مالى أو إدارى، من أجل حماية المال العام والحفاظ عليه.