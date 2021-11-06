السعودية: توقيف 172 متهمًا بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ

وفى بيان لها، اليوم، أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى السعودية "نزاهة"، أن من بين الموقوفين الـ 172، موظفون فى وزارات "الدفاع، والداخلية، والحرس الوطنى، والخارجية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة)، إضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، أشارت هيئة "نزاهة" إلى أن أبرز جرائم الفساد المالى والإدارى التى تورط بها المتهمون تمثلت فى الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفى، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مؤكدة أنه يجرى استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
كما دعت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد فى السعودية "نزاهة"، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أى شبهات فساد مالى أو إدارى، من أجل حماية المال العام والحفاظ عليه.
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