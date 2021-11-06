هجوم بسكين على ركاب قطار جنوب ألمانيا

جدة - نرمين السيد - شهد أحد القطارات السريعة "آى سى إى" حادث هجوم بسكين بين مدينتى ريجسنبورج ونورنبرج بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، اليوم السبت، ما أسفر عن وقوع إصابات، حسبما أعلن المتحدث باسم الشرطة الاتحادية.





ووفقًا لبيانات الإذاعة البافارية "بى آر 24"، أوضح المتحدث الألمانى أن القطار متوقف حاليا فى منطقة زويبرسدورف، مؤكدًا وقوع عدة إصابات جراء الهجوم. وأشار متحدث الشرطة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال غير معلومة، موضحًا أن الشرطة تلقت مكالمة طوارئ فى الساعة التاسعة والثلث صباحا بالتوقيت المحلى، وأنها متواجدة حاليًا فى مكان الحادث. كما أكد المتحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، أن الخط الحديدى بين مدينتى ريجنسبورج ونورنبرج مغلق منذ وقوع حادث الهجوم فى الساعة التاسعة، مضيفًا أنه تم وقف حركة القطارات فى المحطات القريبة حاليًا.

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