طالبان تعلن مقتل أربع نساء فى شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية فى حكومة طالبان، قارى سيد خوستى، فى بيان مصور، إنه تم إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما إثر العثور على الجثث الأربع فى منزل بمنطقة الشرطة الخامسة.

وقال سيد خوستى: "أقر الموقوفان فى تحقيق مبدئى معهما بأنهما دعوا النساء إلى المنزل"، مضيفًا أنه "تجرى المزيد من التحقيقات، وتم تحويل القضية إلى المحكمة"، إلا أنه لم يكشف عن هوية الضحايا، فى حين أكدت مصادر فى مزار شريف أن من بين القتلى ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة.

ووفقًا لتقرير بثته "بى بى سى"، أوضح مصادر من المجتمع المدنى أن النساء الأربع الضحايا كن صديقات، وكن يرغبن فى مغادرة البلاد عن طريق مطار مزار شريف.

وفى تصريحات للوكالة الفرنسية، قال مصدر من الحقوقيين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء، وتم نقلهن فى سيارة، ليتم العثور على جثثهن فى وقت لاحق.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على الحكم فى أفغانستان فى منتصف أعسطس الماضى، يسارع الأفغان للفرار من البلاد خشية الحركة المتشددة التى أبعدت النساء من الحياة العامة خلال الحقبة الأولى من حكمهم عام 2000.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، فر العديد من الناشطين الحقوقيين من البلاد، ونظمت العديد من النساء احتجاجات فى العاصمة كابول، يطالبن باحترام حقوقهن فى التعليم والعمل والخروج إلى الحياة العامة.