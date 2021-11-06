الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صاروخ طائرات ومقذوفات فى الأنبار

وذكرت المديرية فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، أن "قوات كتيبة استطلاع الفرقة العاشرة، تمكنت من ضبط صاروخ طائرة بطول متر و20 سم بالاضافة إلى 100 مقذوف مختلف الأشكال فى منطقة الشهابى الثانية بقضاء الكرمة بالأنبار".
وأضافت، أن المواد المضبوطة من مخلفات داعش وقد تكفلت القوات الهندسية بالفرقة برفعها وتدميرها تحت السيطرة.
وتابع البيان أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الأولى أحد فروع مديرية الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع والتى وجهت بوجود مخزن للأسلحة والعتاد من مخلفات داعش الإرهابى بمنطقة (زور مردان) التابع لناحية جلولاء بمحافظة ديالى"، وبالتنسيق والتعاون مع قوة برية من الفوج الثانى لواء المشاة الأول تمكنت من الوصول للمخزن والعثور بداخله على سبطانة أحادية عيار (5، 14)، و25 إطلاقة عتاد عيار (5 ، 12)، وعبوتين على شكل جلكان سعة 5 لترات، ومسطرتى تفجير، وقامت القوات الهندسية بالفرقة برفع المواد وتفجيرها موقعيا تحت السيطرة.
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