وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، كانت الطائرات التابعة لشركة بوينج من طراز "737 ماكس" منعت من التحليق لمدة عشرين شهرًا، بعد حادثى تحطم لطائرتين من نفس الطراز فى 2018 و2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصًا، جراء الحادثين الذين وقعا ببعد زمنى 5 أشهر.
وأضافت أن تلك الطائرات عادت إلى الخدمة بعدما أجرت الشركة تعديلات مهمة على البرمجيات والتدريب.
ووبحسل الوكالة، أكدت بوينج توصلها إلى اتفاق التسوية الذى تم إيداعه لدى محكمة ديلاوير تشانسرى فى وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، موضحة أن الاتفاق يقضى بانتخاب رئيسًا إضافيًا لمجلس الإدارة، على أن يكون ذلك الشخص يملك خبرة فى الطيران أو هندسة الطيران أو مراقبة سلامة المنتجات، وذلك فى غضون عام.
كما اشترط الاتفاق المقترح أن يتواجد ما لا يقل عن ثلاثة مديرين لهم خبرة فى الأمور المتعلقة بالسلامة بصفة دائمة، ويتعين موافقة قاض على الاتفاق ليصبح نهائيًا.
كما تلزم التسوية بوينج بتقديم تقارير علنية سنوية بشأن السلامة، تتعلق بالتعديلات التى أجرتها الشركة منذ حادثى تحطم طائرتى 737 ماكس، حيث خسرت الشركة نحو 20 مليار دولار بسبب الحادثين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوينج توافق على تسوية بـ237.5 مليون دولار بعد أزمة طائرات «737 ماكس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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