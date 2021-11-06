بوينج توافق على تسوية بـ237.5 مليون دولار بعد أزمة طائرات «737 ماكس»

جدة - نرمين السيد - توصل الرئيسين الحالى والسابق لشركة بوينج إلى اتفاق مقترح بقيمة 237.5 مليون دولار مع المساهمين، لتسوية قضية متعلقة بمراقبة السلامة فى طائرات الشركة من طراز 737 ماكس، حسبما أظهرت وثائق.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، كانت الطائرات التابعة لشركة بوينج من طراز "737 ماكس" منعت من التحليق لمدة عشرين شهرًا، بعد حادثى تحطم لطائرتين من نفس الطراز فى 2018 و2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصًا، جراء الحادثين الذين وقعا ببعد زمنى 5 أشهر.

وأضافت أن تلك الطائرات عادت إلى الخدمة بعدما أجرت الشركة تعديلات مهمة على البرمجيات والتدريب.

ووبحسل الوكالة، أكدت بوينج توصلها إلى اتفاق التسوية الذى تم إيداعه لدى محكمة ديلاوير تشانسرى فى وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، موضحة أن الاتفاق يقضى بانتخاب رئيسًا إضافيًا لمجلس الإدارة، على أن يكون ذلك الشخص يملك خبرة فى الطيران أو هندسة الطيران أو مراقبة سلامة المنتجات، وذلك فى غضون عام.

كما اشترط الاتفاق المقترح أن يتواجد ما لا يقل عن ثلاثة مديرين لهم خبرة فى الأمور المتعلقة بالسلامة بصفة دائمة، ويتعين موافقة قاض على الاتفاق ليصبح نهائيًا.

كما تلزم التسوية بوينج بتقديم تقارير علنية سنوية بشأن السلامة، تتعلق بالتعديلات التى أجرتها الشركة منذ حادثى تحطم طائرتى 737 ماكس، حيث خسرت الشركة نحو 20 مليار دولار بسبب الحادثين.