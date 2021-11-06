سلفة كاش بإيداع فورى بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي

سلفة كاش بإيداع فورى بدون تحويل الراتب ، عرض تمويل نقدى تقدمه منصة سلفة الإلكترونية ، المواطنين السعوديين بأسهل الشروط والمتطلبات ، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية هذا المنتج بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد ، كما تتيح منصة سلفة للعملاء إمكانية التقديم على التمويل الشخصي ، من خلال زيارة أحد مكاتب المنصة الرئيسية المتواجدة في المملكة ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل ، وسوف نستعرض لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي الفورى والكاش بدون أي ضمانات وبدون تحويل الراتب ، بالإضافة إلى كيفية التقديم على طلب تمويل سلفة الفورى لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

في البداية يقوم طالب التمويل بإنشاء حساب جديد علي منصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت.

بعد ذلك يقوم طالب التمويل بتحديد مبلغ التمويل التي يحتاج إليها ، وتحديد مدة سداد مبلغ التمويل ، والتي تتناسب مع الدخل الشهري له ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

في الخطوة التالية يقوم طالب التمويل بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات الشخصية.

بعد التأكد من توافر جميع الشروط ورفع كافة الأوراق اللازمة لاستكمال الطلب ، يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية.

قرض نقدى مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من قرض منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب تمويل منصة سلفة ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة.

مبلغ السلفة النقدية يمكن أن يبدأ من 1000 ريال سعودي ، ويصل حتي 5000 ريال سعودي.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية يتميز بهامش ربح تنافسي.

يمكن لطالب التمويل الحصول على سيولة نقدية فورية من خلال تمويل منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب الخاص بطالب التمويل.

إجراءات سريعة وسهلة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونيةأهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة في المملكة العربية السعودية