تقدم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مبادرة و مسابقة تفاعلية جديدة ، تهدف من خلالها إلي تطوير أكثر في الخدمات الرقمية والتفاعل بين الوزارة والجمهور وخلق روح من المشاركة المجتمعية ، وتعزيز مناخ الانتماء والتعاون بين المواطنين والوزارات ، عن طريق وضع أيدي الأفراد فوق أيدي الدولة في تنمية وتطوير أنظمة تحقق تناغم مجتمعي وتسهل تعاملات الناس مع الحكومة ، وتقلل من شكوي الجمهور بوضعهم في قدر مواجهة تصميم احتياجاتهم ، وصنع قراراتهم ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي طريقة التسجيل في تحدي أبشر الثاني ، بشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي SDAIA ، وبشراكة تقنية مع مركز المعلومات الوطني NIC ، وتحت رعاية واحة أبشر ، ومؤسسة علم ، وبتنظيم من وزارة الداخلية بالمملكة، والتي تقدم منصة أبشر الرقمية بخدمات متعددة مثل خدمة مواعيد الشرطة من أبشر.

طريقة التسجيل في تحدي أبشر الثاني

تستطيع التسجيل في مسابقة تحدي أبشر بالخطوات التالية :

الدخول للرابط الرسمي لموقع تحدي أبشر ، والضغط علي مبوب التسجيل من أعلي الصفحة. تقوم برفع صورة شخصية لك بالضغط علي علامة الرفع أسفل مكان الصورة. تكتب بيانات : الاسم الأول – الاسم الأوسط – الاسم الأخير. بعد ذلك تقوم بتحديد تاريخ ميلادك – وجنسيتك – ودرجتك العلمية. ثم تقوم باختيار مدينة سكنك من القائمة أو الضغط علي مربع مدينة أخري وكتابة اسمها. تحدد النوع : ذكر / أنثي. تجيب عن سؤال هل سبق لك العمل علي مشاريع ذكاء صناعي ؟ : بنعم أو لا. تحدد ميولك بالدرجات من 0 لانعدام الخبرة إلي 10 لدرجة خبير بالاستبيان التالي : تحليل الصور – تحليل الفيديو – الرؤية الحاسوبية – معالجة اللغات الطبيعية – تحليل البيانات الضخمة. بعدها تكتب نبذه عنك بما لا يزيد علي 2000 حرف : كبطاقة تعريف مهنية. تملأ بيانات التسجيل الآتية : البريد الإلكتروني.

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

الهاتف المحمول. تضغط علي اختيار الحساب مرئي أو لا ، وتضغط علي التحقق الرقمي. أخيراً تضغط تسجيل لإتمام عملية التسجيل بالمسابقة.

يلي ذلك مرحلة ثانية من مراجعة البيانات والتواصل لإتمام اشتراكك.

جوائز مسابقة تحدي أبشر

يحصل الفائزون الخمس الأول في مسابقة تحدي أبشر علي جوائز مالية يتم تقسيمها كالآتي :

صاحب المركز الأول يحصل علي جائزة مالية قدرها : 120 ألف ريال سعودي. الثاني يحصل علي : 100 ألف ريال سعودي. و الثالث يفوز بـ : 80 ألف ريال سعودي. وصاحب الترتيب الرابع يحصل علي : 60 ألف ريال سعودي. أما الخامس فيحصل علي : 40 ألف ريال سعودي.

مراحل مسابقة تحدي أبشر الثاني

تجري مسابقة مبادرة تحدي أبشر علي 4 مراحل من 3 نوفمبر 2021 م وحتي 26 مارس 2022 م ، وتتم علي المراحل التالية :

أولاً تدشين المسابقة واستقبال الأفكار في مرحلة التسجيل من 3 نوفمبر حتي 31 ديسمبر 2021 م . ثانياً نهاية فترة التسجيل في 31 ديسمبر 2021 م . ثالثاً مرحلة ورشة العمل مع المرشحين لتنفيذ أفكارهم من 1 وحتي 15 مارس 2022 م . رابعاً المرحلة النهائية للتحكيم والحفل الختامي ، وتقام يوم 26 مارس 2022 م .

علماً بأن التسجيل مجاني ومتاح للمواطنين والوافدين لتعزيز الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

معايير الاختيار والتحكيم في مسابقة تحدي أبشر

تضع اللجنة المنظمة مجموعة من المعايير وفق الموقع الرسمي للمسابقة للتحكيم وهي :

المشاركة بفكرة ذات صلة بخدمات وزارة الداخلية. معيار القدرة علي التنفيذ ومدي قابلية الفكرة للتطبيق. توافر عنصر الابتكار والإبداع بالفكرة. قابلية الاقتراح للاستخدام. أن تكون الفكرة ذات فائدة ومرغوبة.

ويأتي تحدي أبشر الثاني بعد نجاح التحدي الأول ، علما بأن التسجيل مجاني ومتاح للمواطنين والمقيمين كافة.

أهداف التسجيل في مسابقة تحدي أبشر

مع بدأ التسجيل بموقع تحدي أبشر ، تستهدف مسابقة تحدي أبشر إلي انتشار الثقافة الإبداعية والقدرات الابتكارية ، بين أبناء الشعب السعودي ، عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الصناعي و ساعة رقمية ، وأنترنت الأشياء للجيل الخامس ، والطائرات الدروون المسيرة ، والتكنولوجيا الرقمية للواقع المعزز ، وأجهزة وبرمجيات الواقع الافتراضي.

كما ترمي المسابقة إلي خلق حلول ذكية ومبتكرة ، بوضع ملايين الأفكار من ملايين العقول في قاعدة بيانات تحليله تنتج مشاريع بناءة لمجتمع أفضل وتساهم في تطوير وزارة الداخلية السعودية.