أخبار اليمن : منظمة: أوروبا تعود مجددًا لتصبح بؤرة لتفشي "كورونا"

منظمة: أوروبا تعود مجددًا لتصبح بؤرة لتفشي "كورونا"
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأوروبية عادت مجددًا لتصبح بؤرة لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات في القارّة الأوروبية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا، هانز كلوغه في مؤتمر صحفي، قوله: "إن القارة قد تشهد نصف مليون حالة وفاة بحلول فبراير القادم".. مشيراً إلى أن السبب هو عدم رفع عدد حالات التطعيم بالشكل الكافي.
وأضاف: "يجب أن نغير خططنا، من الاستجابة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لمنعها بالدرجة الأولى".
وذكر كلوغه، أن معدل التطعيم شهد تباطؤاً على صعيد أوروبا في الأشهر القليلة الماضية، حيث حصل نحو 80 في المائة بإسبانيا على جرعتين من اللقاح، بينما حصل نحو 68 في المائة بفرنسا، و66 في المائة بألمانيا.
وأرجع كلوغه سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لتخفيف إجراءات الصحة العامة، في المنطقة التي تغطيها منظمة الصحة في أوروبا وتضم 53 دولة، من بينها دول من آسيا الوسطى، وسجّلت منظمة الصحة العالمية 1.4 مليون حالة وفاة حتى الآن، في هذه المنطقة.
من جهتها قالت ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية عن مواجهة الفيروس في أوروبا بمنظمة الصحة: إن "الحالات في جميع أنحاء أوروبا ارتفعت على مدار الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة تزيد عن 55 في المائة، على الرغم من وفرة إمدادات اللقاحات والأدوات".
ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا نحو 34 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي في ارتفاع عدد الحالات.
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