جدة - نرمين السيد - يتوجه وفد عالى المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للإسهام فى معالجة الوضع المتأزم فى السودان، بناء على تكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام.





وصرح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة، بأنه من المقرر أن يلتقى الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، فى ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السودانى نحو السلام والتنمية والاستقرار. تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية سبق أن وقعت فى أغسطس 2019 على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام أبو الغيط فى المساعى المبذولة آنذاك فى جهود توفيق الآراء، هذا ومن المنتظر أن يصل الوفد إلى الخرطوم مساء اليوم 6 نوفمبر 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد من الجامعة العربية يتوجه للخرطوم للمساهمة فى معالجة الأزمة السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.