نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021 مبادرة داري dari.iq وزارة الإسكان والاعمار العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021 ، يستمر البحث في العراق عن رابط اسماء قطع الاراضي السكنية من مشروع داري dari.iq المعلن عنه من قبل وزارة الإسكان والاعمار العراقية بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعية لكل المحافظات العراقية حسب ترتيب المتقدمين، يذكر انه في شهر أغسطس الماضي تم التسجيل في موقع داري من اجل الحصول على قطعة أرضية ضمن مشروع داري السكني وهو من ضمن أفضل المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة العراقية والذي يدعم المواطنين ويقدم حلول لمشكلة الإسكان في العراق، حيث من المقرر ان يتم تسليم اكثر من 550 ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات العراقية ولكافة المواطنين الذي تقدموا في وقت سابق على موقع داري، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنطلعكم على رابط أسماء المشمولين بقطع الأراضي الوجبه الثانيه.

اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021

في وقت ماضي من عام 2021 أعلنت الحكومة العراقية عن بداية عملية التسجيل في موقع داري للحصول على قطعة ارضية لكل المواطن العراقي، حيث تقدم الآلاف من المواطنين وهم حاليا في انتظار نشر أسماء الوجبه الثانيه قطع الأراضي بعد ان أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عن الاسماء المشمولة بتوزيع قطع الاراضي الوجبة الاولى في وقت سابق من العام الجاري عبر منصة Dari.iq 2021 – 2022، ومن خلال الفقرة التالية سنقدم لكم بشكل مفصل رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بقطع الأراضي ضمن مشروع داري العراقي.

رابط اسماء قطع الاراضي

نظرا للأزمات العديدة التي عرفها العراق وفي سبيل الحد من مشكلة السكن داخل الدولة العراقية. والتي تعرف ازدياد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية مشروع داري السكني والذي يمكن لكل مواطن عراقي ليس لديه قطعة أراضية للسكن وكذلك العائلات ذوي الدخل المحدود وذوي العدد الكبير وعائلات الشهداء التسجيل فيه من خلال رابط رابط قطع الاراضي داري 2021.

مبادرة داري dari.iq

بدأت بالفعل وزارة الإعمار والإسكان العراقية عبر منصة داري. بنشر القوائم الاسمية الخاصة بأسماء المواطنين المشمولين بقطع الاراضي المجانية الوجبة الجديدة مباردة داري. والذين سوف تصل لهم رسائل SMS تباعا. وتشمل أربعة دفعات. كما يمكن الاطلاع على جميع اسماء قطع الاراضي من خلال الفيديو الموجود اعلاه.