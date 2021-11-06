نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة العلوميين apply2.fpsc.gov.iq للتوظيف الإلكتروني عبر مجلس الخدمة الاتحادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استمارة العلوميين متاح الآن لقراء وقعنا، بعد إعلان خدمة التوظيف الإلكتروني من قبل مجلس الخدمة الاتحادي عن طريق استقبال طلبات التوظيف للمهن الصحية المساندة من المشمولين بالتعديل الثالث من القانون رقم 6 لسنة 2000 لتندرج ضمن المهن الصحية المساندة، وبالتالي نتابع مع قراء موقعنا عن رابط استمارة العلوميين بعد أن كثر البحث عن رابط استمارة التوظيف الإلكتروني أو رابط تقديم وظائف مجلس الخدمة الاتحادي للبدء في اجراءات التقديم الكترونياً عبر الإنترنت،

استمارة العلوميين

من خلال استمارة العلوميين يمكنكم تسجيل بيانات الراغبين في التوظيف، تلبية لأهداف مجلس الخدمة الاتحادي العراقي والذي يسعى الى رفع كفاءة ومستوى الوظائف الحالية، مع إتاحة الشفافية التامة للمتقدمين واختيار الأنسب طبقاً للكفاءة وما يحقق مصلحة العمل، حيث يحرص مجلس الخدمة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومن وتبدأ أولى خطوات التقديم من خلال الدخول على استمارة العلوميين والبدء في تسجيل البيانات.

التقديم على استمارة العلوميين

توضح استمارة العلوميين الفئات التي يشملها التقديم كما يوضحها مجلس الخدمة الاتحادي حيث هناك اكثر من 7050 وظيفة مختلفة من العلوميين ونوضح جانب من التخصصات المطلوبة.

الأحياء

الحياة للكائنات.

الفيزياء الطبيعية.

الفيزياء الحياتية الحديثة.

الكيمياء بتخصصات مختلفة.

علوم تكنولوجيا الليزر الحديثة

علم الهندسة من تخصصات الأطراف والمساند الصحية مثل (تخصص السيطرة والنظم الطلبية وكذلك تخصصات الطب الحياتي ومنها تخصص الليزر والإلكترونيات البصرية مع علوم تقنيات الأجهزة الطبية وأيضاً علوم وتخصصات الليزر والدراسات العليا-تقنيان البيئة والتلوث).

تخصصات معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الأحيائية للدراسات العليا.

رابط استمارة العلوميين

الآن يمكنكم البدء في التقديم على التوظيف الإلكتروني من خلال الدخول على رابط استمارة العلوميين والذي نستعرضه في الخطوات التالية:

الدخول على رابط استمارة العلوميين ومتابعة خطوات التسجيل.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد.

ثم متابعة الخطوات وكمال البيانات المطلوبة.

حيث يسعى مجلس الخدمة الاتحادي في العراق الى توظيف الخريجين من التخصصات المختلفة، هذا بجانب رفع مستوى الوظيفة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين الراغبين في الحصول على وظيفة، وتطوير الهيكل والجهاز الإداري من إدخال كفاءات جديدة وعلوم حديثة.