تردد قناة طيور الجنة 2021 نايل سات لمحبي أغاني الأطفال

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي نايل سات، تردد قناة طيور الجنة بيبي، تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات العربية الأولي التي اهتمت بتقديم كل ما يهم الطفل، حيث تهتم القناة بتقديم المحتوي التعليمي بشكل ترفيهي حتي يستوعبه الاطفال بسهولة أثناء الإستماع إلي فريق طيور الجنة، ونمي الكثير من الأطفال في مصر والوطن العربي والخليج علي أغاني عائلة مقداد، ولذلك أصبحت من القنوات الأكثر مشاهدة وبحثا علي الاطلاق لذلك نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني، تفاصيل التقاط إشارة تردد قناة طيور الجنة.تردد قناة طيور الجنة 2021 نايل سات
وهكذا تظل قناة طيور الجنة للاطفال في تحديث ترددها من حين لآخر من أجل توفير مشاهدة جيدة الي الاطفال من حيث جودة الصورة العالية بتقنية HD، وتوفير صوت قوي وواضح لخلق بيئة تعليمية مناسبة مريحة ومحفزة للاطفال، وتقوم القناة بعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية التي تعلم الاطفال القراءة والكتابة والرسم الإبداعي، واغاني وفيديوهات منوعة لتوصيل مفاهيم أخلاقية سليمة إلي الأطفال وفقاً لتعاليم الدين الاسلامي السمحة.تردد قناة طيور الجنة الجديدة
وبذلك تستطيع عزيزي القارئ متابعة كل ما هو جديد حول قناة طيور الجنة لمحبي أغاني الأطفال والأناشيد الدينية، عبر ضبط إشارة الاستقبال الخاصة بالقناة علي القمر الصناعي نايل سات بتقنية عالية الجودة HD، وذلك من خلال ضبط الاحداثيات التالية.
- التردد: 11310
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
أما في حالة تواجد طفل صغير أقل من 13 عام، توفر قناة طيور الجنة بيبي المحتوي المناسب لهذا السن، ويمكن مشاهدتها عبر التردد التالي.
- التردد: 11396
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
- القمر الصناعي: نايل سات
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ضبط تردد قناة طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي نايل سات، تردد قناة طيور الجنة بيبي، تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات العربية الأولي التي اهتمت بتقديم كل ما يهم الطفل، حيث تهتم القناة بتقديم المحتوي التعليمي بشكل ترفيهي حتي يستوعبه الاطفال بسهولة أثناء الإستماع إلي فريق طيور الجنة، ونمي الكثير من الأطفال في مصر والوطن العربي والخليج علي أغاني عائلة مقداد، ولذلك أصبحت من القنوات الأكثر مشاهدة وبحثا علي الاطلاق لذلك نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني، تفاصيل التقاط إشارة تردد قناة طيور الجنة.تردد قناة طيور الجنة 2021 نايل سات
وهكذا تظل قناة طيور الجنة للاطفال في تحديث ترددها من حين لآخر من أجل توفير مشاهدة جيدة الي الاطفال من حيث جودة الصورة العالية بتقنية HD، وتوفير صوت قوي وواضح لخلق بيئة تعليمية مناسبة مريحة ومحفزة للاطفال، وتقوم القناة بعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية التي تعلم الاطفال القراءة والكتابة والرسم الإبداعي، واغاني وفيديوهات منوعة لتوصيل مفاهيم أخلاقية سليمة إلي الأطفال وفقاً لتعاليم الدين الاسلامي السمحة.تردد قناة طيور الجنة الجديدة
وبذلك تستطيع عزيزي القارئ متابعة كل ما هو جديد حول قناة طيور الجنة لمحبي أغاني الأطفال والأناشيد الدينية، عبر ضبط إشارة الاستقبال الخاصة بالقناة علي القمر الصناعي نايل سات بتقنية عالية الجودة HD، وذلك من خلال ضبط الاحداثيات التالية.
- التردد: 11310
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
أما في حالة تواجد طفل صغير أقل من 13 عام، توفر قناة طيور الجنة بيبي المحتوي المناسب لهذا السن، ويمكن مشاهدتها عبر التردد التالي.
- التردد: 11396
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
- القمر الصناعي: نايل سات
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