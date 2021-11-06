القوات العراقية تلاحق عناصر داعش في نينوى
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا عناصر تنيظم داعش الإرهابي في نينوى، شمال البلاد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن وحدات أمنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة، شرعت بعملية أمنية - وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي - لتفتيش مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى.
وأوضحت أن العملية تهدف إلى ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق، التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.
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