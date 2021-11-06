بولندا: الحكومة لا تنظر فى فرض إغلاق وسط تزايد أعداد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال موراوسكى فى تصريح أثناء زيارته لأحد المستشفيات المؤقتة التى تم تشييدها فى مدينة "روكلو" الواقعة جنوب غربى بولندا، إن الحكومة تحاول تحقيق التوازن فى استجابتها لجائحة كورونا من خلال تأمين توفير المزيد من الأسرة فى المستشفيات فضلا عن ضمان الوصول غير المحدود للتطعيم المضاد للفيروس.
وأضاف موراوسكى - وفقا لراديو "بولندا" اليوم السبت - أنه يتم الموازنة بين أنواع مختلفة من الآليات التى من المحتمل أن تقلل من انتقال الفيروس، إلا أنه لا يتم النظر فى فرض الإغلاق.
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