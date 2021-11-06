جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الأمن الإسبانية، اليوم السبت، 11 مسافرًا كانوا على متن رحلة جوية، وهربوا عقب هبوط طائرتهم اضطراريًا فى مدينة بالما على البحر المتوسط، فى أعقاب بلاغ كاذب عن حالة طوارئ طبية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، تواصل السلطات الإسبانية البحث عن 13 أخرين، دخلوا إسبانيا بشكل غير شرعى، حسبما أفادت مصادر أمنية. وبحسب الوكالة، وقع الحادث، أمس الجمعة، عندما هبطت طائرة تابعة لشركة "إير آرابيا" التى تغطى الطريق بين مدينة الدار البيضاء المغربية ومدينة اسطنبول التركية اضطراريًا فى مدينة بالما الواقعة فى جزيرة مايوركا الإسبانية. وأوضحت المصادر الأمنية أن هبوط الطائرة جاء إثر حالة طوارئ طبية، ثبت لاحقًا أنها كاذبة، حيث هربت مجموعة من المسافرين عبر الممر. واضطرت السلطات الإسبانية لإغلاق المطار خلال عدة ساعات، وتعديل مسار أو تأجيل نحو 60 رحلة داخلية ودولية، فيما يسعى المحققون لكشف ملابسات الهبوط الاضطرارى للطائرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسبانيا تعتقل 11 شخصًا عقب هربهم من طائرة هبطت اضطراريا فى بالما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.