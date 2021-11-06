منتصف نوفمبر.. محادثات روسية - أمريكية حول قضية التأشيرات

جدة - نرمين السيد - يجرى مسؤولون روس وأمريكيون محادثات بحلول منتصف شهر نوفمبر الجارى، فى دولة ثالثة، للتباحث حول قضايا التأشيرات وتحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين، حسبما أعلن سيرجى رياباكوف، نائب وزير الخارجية الروسى.





وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أشار ريابكوف إلى أنه لم يتم إحراز أى تقدم بعد، فيما يتعلق بتحسين إصدار التأشيرات والتوقعات ضئيلة. كما دعا المسؤول الروسى الولايات المتحدة لزيادة وجودها القنصلى فى روسيا، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة قضية أوكرانيا خلال الزيارة الأخيرة التى أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، ويليام بيرنز، إلى العاصمة الروسية موسكو.

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