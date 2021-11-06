اليمن: الحوثيون نهبوا 47 منزلاً أثريًا على قائمة اليونسكو

جدة - نرمين السيد - كشف المدير التنفيذى للمركز الأمريكى للعدالة، عبد الرحمن برمان، اليوم السبت، عن قيام ميليشيا الحوثى بالسطو على 47 منزلاً تاريخيًا فى مدينة صنعاء القديمة، والمدرجة على قائمة التراث العالمى، خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.





ووفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم، أوضح برمان أن عمليات السطو التى مارسها الحوثيون كانت بناء على توجيهات أصدرها لهم عبد الله الكبسى، وزير الثقافة بالحكومة الانقلابية فى صنعاء، والغير معترف بها، حيث كانت التعليمات تعطيهم الضوء الأخضر لمصادرة ونهب منازل تاريخية وأثرية، بعضها سبق أن هدمتها سيول الأمطار فى أوقات سابقة. وأشار برمان، وهو مستشار قانونى يمنى، إلى أن من بين المنازل التاريخية التى صادرتها ميليشيا الحوثى بحجة أن بعضها مهجور وأخرى تعانى من خلافات الورثة، كان منزل شاعر اليمن وأديبها الكبير الراحل عبد الله البردونى. وذكر التقرير أنه فى فبراير الماضى، هدمت ميليشيا الحوثى مسجد النهرين الأثرى وسط مدينة صنعاء العتيقة، المسجلة فى قائمة المدن الأثرية لدى منظمة اليونيسكو، بهدف إقامة "حسينية" على أنقاضه.

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