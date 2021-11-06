نشطاء يحاصرون محطة كهرباء تعمل بالفحم فى ألمانيا والقبض على 26 شخصًا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير المحلية، كان نشطاء البيئة قيدوا أنفسهم بالسلاسل فى الخط الحديدى الذى يحمل الفحم إلى محطة توليد الكهرباء فى بلدة نويرات، التابعة لولاية شمال الراين-ويستفاليا، فيما تمكنت الشرطة من قطع السلاسل والأنابيب المملوءة بالخرسانة وتنظيف المسارات.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية فى آخن، إنه لم تحدث اضطرابات أخرى أثناء الليل وحتى صباح اليوم السبت، موضحًا أن 26 شخصًا مازالوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، وسيمثل 11 منهم أمام القضاء لتحديد مصيرهم.

ويأتى احتجاج نشطاء البيئة فى ألمانيا بعد أيام من مؤتمر المناخ العالمى "كوب 26"، المنعقد فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية، حيث أشار متحدث مجموعة "بلوك نويرات" المنظمة للاحتجاج، إلى أن "مؤتمر المناخ العالمى ينعقد منذ 26 عامًا. ومنذ ذلك الحين، زادت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 60%".

وأضاف المتحدث: "نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد وعود فارغة"، محذرًا من أن محطات توليد الطاقة التى تعمل بالفحم تعد من أكبر المرافق المنتجة لثانى أكسيد الكربون الضار بالمناخ فى أوروبا.